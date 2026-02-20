Российский пианист-вундеркинд Мысин занял второе место на Моцартовском конкурсе

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Российский пианист-вундеркинд Елисей Мысин стал вторым на престижном международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге в категории "фортепиано". Об этом указано на сайте организаторов.

В Генконсульстве РФ сообщили ТАСС, что конкурс молодых музыкантов прошел в Университете Моцартеум. Представитель дипмиссии поздравил 15-летнего лауреата и пожелал ему успехов и вдохновения.

Ранее московский детский хор "Весна" стал победителем международного фестиваля в Гонконге. Всего в конкурсе приняли участие 53 хора из России, Китая, Индонезии, Эстонии, Швеции и Венгрии.

Столичный коллектив победил в двух номинациях – "Детский хор" и "Современная музыка", а также взял Гран-при в финале. За свою историю он успел выступить в более чем 50 российских городах, а также почти во всех европейских странах.

