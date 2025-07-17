Собянин сообщил о победе московского детского хора в конкурсе в Гонконге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский хор "Весна" из Москвы стал победителем международного фестиваля в Гонконге, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что всего в конкурсе приняли участие 53 хора из России, Китая, Индонезии, Эстонии, Швеции и Венгрии. Столичный коллектив победил в двух номинациях – "Детский хор" и "Современная музыка", а также взял Гран-при в финале.

В марте этого года хору исполнилось 60 лет. Его основал заслуженный артист России Александр Пономарев, напомнил глава города.

"С 2012 года коллективом руководит его ученица Надежда Аверина. В этом году хор стал лауреатом грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства I степени", – поделился Собянин.

За свою историю московский коллектив успел выступить в более чем 50 российских городах, а также почти во всех европейских странах, в Японии, Китае и Канаде.

"Хор регулярно дает концерты в крупнейших залах столицы и сотрудничает с ведущими музыкантами. Поздравляю юных артистов и ваших педагогов с заслуженной победой!" – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. Как отметил мэр столицы, олимпиада проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю.

По словам главы города, московские школьники регулярно занимают первые места в соревнованиях по робототехнике. К примеру, в финале Всероссийской олимпиады школьников столичная сборная получила 47 дипломов победителей и призеров.