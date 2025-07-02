Сергей Собянин: в школах искусств Москвы более 40 творческих направлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве работают 153 учреждения творческого образования. В них преподают более 40 различных направлений, включая музыку, живопись, хореографию и театр, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Каждое из заведений имеет свои многолетние традиции. При этом все они соответствуют единому стандарту комфорта и оснащения, отметил мэр. На сегодняшний день количество учеников таких школ насчитывает около 100 тысяч детей.

"Как и в любом другом деле, путь к успеху в творческой профессии ведет через большой повседневный труд и регулярное участие в творческих конкурсах", – обратил внимание градоначальник.

По его мнению, соревнования со сверстниками дают бесценный опыт и мотивацию для развития, а победы открывают новые возможности. Например, в прошлом учебном году учащиеся московских школ искусств представляли столицу на более чем 20 площадках по всему миру.

Юные москвичи заняли призовые места на творческих состязаниях в Андорре, Австрии, Беларуси, Болгарии, Испании, Китае, Кипре, Нидерландах, США, Швейцарии и других государствах. Всего было получено более 10 тысяч наград, дипломов и призов, среди которых более 280 Гран-при, подчеркнул Собянин.

К этим достижениям, продолжил он, стоит добавить более 16 тысяч наград, завоеванных на всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях. Причем по составу участников они часто превосходят международные проекты.

В марте и апреле в Пекине состоялся IX Международный фестиваль-конкурс "Золотой лотос". В рамках этого мероприятия ученица Детской музыкальной школы имени Б. Л. Пастернака Елизавета Менжинская представила свою сольную программу, а также выступила в дуэте со своим преподавателем Галиной Ермаковой.

По итогам конкурса московские исполнительницы были отмечены высокими наградами – они стали лауреатами первой степени в номинации "Большие флейты" и лауреатами третьей степени в номинации "Флейты-пикколо".

В репертуаре победительниц были представлены произведения известных композиторов "Ксения" и "Тарантелла" Евгения Магалифа, "Ария Ленского" из оперы "Евгений Онегин" и "Карело-финская полька" Бориса Тихонова.

В марте ученик Детской музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Алексей Мищенко получил первую премию на Международном конкурсе Golden Classical Music Awards в Нью-Йорке. Он исполнил на фортепиано балладу № 1 Фридерика Шопена и сонату Вольфганга Моцарта си-бемоль мажор.

Также Мищенко стал победителем Международного конкурса Clavierland Mozart Classical Music Competition и выступил на заключительном концерте лауреатов в Вене. Концерт прошел в марте в зале Mozart House.

Ученица МГОДШИ "Кусково" Майя Шелихова стала лауреатом первой степени на Международном конкурсе культуры и искусств Festival&Contest в Испании. Она исполнила несколько произведений, среди которых "Фантазия на тему Й. Гайдна" Марселя Гранжани и "Грезы" Альберта Цабеля на арфе.

В свою очередь, воспитанники Детской школы искусств имени И. С. Козловского заняли практически все призовые места на Международном детском фестивале-конкурсе многожанрового искусства для детей и подростков "Львенок", который прошел в белорусском городе Лида.

Среди сольных исполнителей первого места была удостоена Дана Шакова, сыгравшая на скрипке произведения "Сумерки" Макса Эйхорна и "Танец" Эзры Дженкинсона. Второе место разделили Антонина Стручевская, Мария Туаева, Иван Федотов и Глеб Сахаров.

Стручевская представила на конкурсе "Молдавский танец" Бориса Дубоссарского и "Ариозо" Карла Бома. Туаева исполнила произведение Манфреда Шмитца на скрипке.

Сахаров продемонстрировал свое мастерство на малом барабане, исполнив "Марш деревянных солдатиков" и пьесу "Тарантелла" Сергея Прокофьева на ксилофоне. Федотов же сыграл на этом же инструменте "Охоту за бабочкой" Ирины Иордана, а на ксилофоне – "Скерцино" Виктора Косенко.

Тем временем первое место среди коллективов заняли инструментальное трио "Нотка Бум". Они исполнили пьесы "Прогулка с собакой" Питера Мартина и "Красавица и чудовище" Ховарда Эшмана.

Золотую медаль в старшей категории Юношеского конкурса имени Ф. Шопена, прошедшего в марте в Лугано (Швейцария), получил ученик МССМШ имени Гнесиных Иван Чепкин, бронзовую медаль в средней возрастной категории – Дени Кохановский.

Еще один конкурс Dutch International Flute Competition прошел в апреле в Иттервурте. Победителями стали флейтисты из МССМШ имени Гнесиных. В частности, первую премию получила Василиса Мельникова, третье место – Юна Гурьянова, а в категории до 18 лет первой стала Элен Вирабян.

В старшей группе конкурса лауреатом третьей премии стал выпускник и преподаватель детской музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Владимир Пецкус. Студент этой же школы, Арсений Буданов, завоевал первую премию в младшей группе.

Оба представили на конкурсе сложные программы, демонстрирующие высокий уровень исполнительского мастерства на классическом саксофоне. Пецкус исполнил свое произведение SoloS, а в финале сыграл произведение выдающегося саксофониста современности Винсента Давида, сам автор которого был дирижером.

Буданов же участвовал сразу в двух возрастных категориях. В младшей группе он исполнил этюды № 7 и 10 Эжен Боззы, а также первую часть Сонаты Фернанда Декрюка, за что получил первое место. Это позволит ему выступить с сольным концертом на следующем Andorra Sax Fest.



В старшей группе он также показал высокий уровень, став полуфиналистом конкурса.

В конкурсе саксофонистов победили ученики МГОДШИ "Кусково". Александр Ивашков стал первым, а Александр Долгов – третьим.

Кроме того, ученица МГОДШИ "Кусково" Татьяна Смирнова стала лауреатом второй степени в I Международном конкурсе профессиональных арфистов и любителей VivaHarp, который собрал лучших исполнителей со всего мира. Он состоялся в Софии в апреле.

Уже в мае на Кипре ученица Детской музыкальной школы имени А. Н. Александрова, Елизавета Ряпина, стала серебряным призером Международного конкурса-фестиваля Young Orpheus.

В декабре 2024 года завершился XXV Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", организованный телеканалом "Россия-Культура". На нем московские учащиеся школ искусств завоевали пять наград из девяти возможных.

Причем в номинации "Духовые и ударные инструменты" победителями стали только юные музыканты. В частности, "Золотого щелкунчика" присудили 14-летней Екатерине Ивановой, которая обучается игре на флейте в школе имени Гнесиных. "Серебряным щелкунчиком" отметили 14-летнюю Алису Чередникову из Академии джаза, а "Бронзовый щелкунчик" достался самой юной участнице конкурса – 8-летней Василисе Моисеевой из музыкальной школы имени Д. Д. Шостаковича.

В конкурсе также участвовали москвичи, которые выступали в категории "Фортепиано". Серебряную и бронзовую награды получили 13-летний Андрей Гончаров из школы имени И. Дунаевского и 12-летний Марк Гротте из школы имени Гнесиных соответственно.

"Признание мастерства и талантов московских ребят на российских и международных конкурсах – яркое свидетельство качества московского творческого образования. Московские школы искусств помогают в гармоничном развитии детей и дают путевку в жизнь новым поколениям талантов", – заключил Собянин.

Ранее в Москве увеличили число мест на предпрофессиональные программы в детские школы искусств (ДШИ) из-за высокого спроса. Прием заявлений превысил прошлогодний показатель на 20%, когда было подано более 21 тысячи заявлений.

Самыми популярными ДШИ стали школы имени М. А. Балакирева, имени И. Ф. Стравинского, № 11, Московская городская детская музыкальная школа имени И. О. Дунаевского и детская школа искусств города Московского.