В Москве увеличили число мест на предпрофпрограммы в детские школы искусств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве увеличили число мест на предпрофессиональные программы в детские школы искусств (ДШИ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу городского департамента культуры Алексея Фурсина.

Это было сделано в связи с высоким спросом до начала приемной кампании, отметил Фурсин. По его словам, спрос подтвердили итоги приема заявлений – их подали почти на 20% больше, чем в 2024 году, свыше 21 тысячи.

Кроме того, благодаря увеличению вакантных мест снизился конкурс – с четырех до трех человек на место, что позволит еще большему количеству юных москвичей реализовать свои таланты.

Прием заявлений на предпрофессиональные программы в ДШИ закончился 15 мая. В настоящее время продолжается индивидуальный отбор по творческим способностям. Приемная комиссия оценит данные каждого ребенка.

Также с 16 мая начался прием заявлений на общеразвивающие программы. Он продлится до 1 июля. Чтобы помочь родителям разобраться в вопросах, которые касаются сроков приема заявлений и порядка их подачи, работает специальный call-центр. Для получения консультации горожане могут позвонить по телефону +7 (800) 707⁠-39⁠-47 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

По итогам прошедшего приема заявок самыми востребованными направлениями стали фортепиано (более 6 тысяч заявлений), живопись (свыше 4 тысяч), гитара (около 2,4 тысячи), хоровое пение (порядка 2 тысяч) и скрипка (более 1,1 тысячи).

Самыми популярными ДШИ стали школы имени М. А. Балакирева, имени И. Ф. Стравинского, № 11, Московская городская детская музыкальная школа имени И. О. Дунаевского и детская школа искусств города Московского.

Предпрофессиональные программы в области искусств являются современным уровнем начального классического творческого образования в России. Они позволяют выявить и обучить будущих студентов творческих колледжей и вузов.

Во время обучения предусмотрено наличие обязательных промежуточных и итоговых экзаменов, которые помогают контролировать и оценивать уровень освоения предмета, умений и навыков, а также качество теоретической и практической подготовки.

Помимо этого, важными составляющими обучения являются концертная работа, участие в конкурсах и фестивалях.

Между тем 31 мая и 1 июня в парке "Музеон" пройдет Московский детский фестиваль искусств "Небо". В рамках мероприятия запланировано выступление около 600 творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Более того, проведут мастер-классы и спектакли. Вход на площадки фестиваля будет свободным.