Общеразвивающие программы в детских школах искусств Москвы набирают популярность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Общеразвивающие программы в детских школах искусства набирают популярность в Москве. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"В этом году мы видим рост заинтересованности родителей и детей в обучении на общеразвивающих программах. Выбор такого формата обусловлен его гибкостью и модульностью", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Фурсина.

По словам руководителя ведомства, за первый месяц приемной кампании текущего года заявления подали на 33% больше, чем за работу кампании в 2024-м. В настоящее время на общеразвивающие программы в школы искусств поступило более 7,7 тысячи заявок.

В 2025 году приемная кампания разделена на 2 этапа из-за высокой востребованности предпрофессиональных программ. Прием завершился 15 мая. Всего от жителей столицы поступила 21 тысяча заявлений.

В свою очередь, заявления на общеразвивающие программы начали принимать с 16 мая. В рамках таких программ обучение длится от 3 до 8 лет, а количество занятий не превышает 8 часов в неделю. Дети могут заниматься по разным направлениям, в том числе им доступно музыкальное, театральное, хореографическое и художественное искусство.

Обучаясь, дети участвуют в конкурсах, концертах, выставках, а также других культурных мероприятиях. Таким образом, ученики демонстрируют свои достижения, обмениваются опытом. получают признание. Кроме того, им открываются перспективы для будущего профессионального роста. Также дети формируют портфолио, которое увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда или при поступлении в профильные учебные заведения.

Подать заявление на общеразвивающие программы может родитель или законный представитель ребенка до 1 июля на портале mos.ru или на личном приеме в учреждении. Допинформацию и ответы на вопросы можно узнать в специальном call-центре. Консультация доступна до 1 июля с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 707⁠-39⁠-47.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что не будут вводить в стране стандарт на школьную форму учащихся. Министр ведомства Сергей Кравцов уточнил, что в настоящее время каждая школа может сама решать, вводить в требование к одежде учеников или нет.