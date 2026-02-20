Минобрнауки запустит программу поддержки разработки студенческих спутников

Фото: depositphotos/kasto

Минобрнауки РФ объявило о старте программы поддержки создания и запуска на орбиту студенческих спутников. Об этом сообщается в канале министерства в MAX.

Заявки на участие в конкурсных отборах можно подать с 27 февраля. Программа разработана в рамках федерального проекта "Кадры для космоса".

Заместитель главы министерства Ольга Петрова отметила, что космической отрасли давно необходима была системная поддержка. Во многих вузах раньше это направление развивали команды энтузиастов, а теперь оно получило полноценную программу вспомогательных мер. Благодаря этим мерам удастся объединить полученные усилия, создать устойчивую инфраструктуру и подготовить новые кадры.

Отмечается, что участвовать можно в двух конкурсных направлениях: создание и запуск студенческих малых космических аппаратов с полезной нагрузкой, а также расширение программы "УниверСат". Проекты реализуются в рамках национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации" на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии космической отрасли в Москве. По его словам, столица производит все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника. Мэр отметил важность того, что в этой отрасли появляются новые современные игроки, которые иногда даже вытесняют старых, показывая хорошие новации и динамику развития.

