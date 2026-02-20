График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:38

Наука

Минобрнауки запустит программу поддержки разработки студенческих спутников

Фото: depositphotos/kasto

Минобрнауки РФ объявило о старте программы поддержки создания и запуска на орбиту студенческих спутников. Об этом сообщается в канале министерства в MAX.

Заявки на участие в конкурсных отборах можно подать с 27 февраля. Программа разработана в рамках федерального проекта "Кадры для космоса".

Заместитель главы министерства Ольга Петрова отметила, что космической отрасли давно необходима была системная поддержка. Во многих вузах раньше это направление развивали команды энтузиастов, а теперь оно получило полноценную программу вспомогательных мер. Благодаря этим мерам удастся объединить полученные усилия, создать устойчивую инфраструктуру и подготовить новые кадры.

Отмечается, что участвовать можно в двух конкурсных направлениях: создание и запуск студенческих малых космических аппаратов с полезной нагрузкой, а также расширение программы "УниверСат". Проекты реализуются в рамках национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации" на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии космической отрасли в Москве. По его словам, столица производит все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника. Мэр отметил важность того, что в этой отрасли появляются новые современные игроки, которые иногда даже вытесняют старых, показывая хорошие новации и динамику развития.

Читайте также


образованиенаука

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика