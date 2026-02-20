График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 11:44

Транспорт

Ночная "зеленая волна" заработает на 14 магистралях Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ночная "зеленая волна" заработает на 14 магистралях Москвы. Там синхронизируют светофоры для комфортного движения из центра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Зеленый сигнал светофора будет включаться последовательно. Система учитывает расстояние между ними, реальную и разрешенную скорость потока. К примеру, если двигаться со скоростью около 55–60 километров в час, то проспект Вернадского удастся проехать без остановок. Такой режим будет действовать с 00:00 до 05:00.

Данное решение призвано обеспечить беспрепятственный проезд по магистралям, уменьшить время в пути и сделать поездки комфортнее. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что это поможет равномерно распределить поток транспорта и сократить число локальных заторов.

Ранее ЦОДД установил 470 умных камер для безопасных поездок на Московском скоростном диаметре. На ключевых трассах и в тоннелях столицы теперь работают около 2 тысяч таких устройств. Камеры способны распознавать 15 видов опасных инцидентов, включая аварии или остановку на полосе движения.

Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

