Движение перекрыто на некоторых центральных улицах Москвы

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Движение транспорта временно ограничено на ряде участков в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, перекрыт поворот с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Также проехать нельзя по Большому Каменному мосту, закрыто движение на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе и с проспекта Вернадского на Ленинский проспект.

Перекрытия коснулись и Новоарбатского моста. Там нет возможности проехать по направлению в центр. Также для водителей закрыты участок Краснопресненской набережной по направлению к Смоленской набережной и съезд с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область.

Утром 20 февраля ограничения также вводились на центральных участках города. Жителям и гостям Москвы рекомендовали заблаговременно продумывать свои маршруты.

Параллельно с этим в связи с продолжающимися строительными работами сохраняются ограничения на участке Водопроводного переулка. Работы запланированы до конца 2026 года. На проспекте Мира, в районе домов 84–88, строение 4, одна полоса движения остается недоступной для проезда.