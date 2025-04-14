"Сити": какие фестивали стоит посетить на этой неделе в Москве

Команда проекта "Сити" собрала главные фестивали этой недели в столице.

В Большом театре 15 апреля, в рамках фестиваля "Золотая маска", покажут три одноактных балета Ростовского театра. В программе – "Концертные танцы", "Игра в карты" и "Пульчинелла". Их объединяет музыка Стравинского и сценография в стиле Малевича.

В субботу, 19 апреля, стартует городской фестиваль "Пасхальный дар". Основные площадки расположатся на площадях Революции, Манежной и Тверской. Москвичей ждут декорации, большая ярмарка и мастер-классы для всей семьи. Фестиваль продлится до 27 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".