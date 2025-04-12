В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры "Прорыв". В спорткомплексе "ЦСКА Арена" соберутся спортсмены из пяти стран: России, Испании, Австралии, Франции и Швеции.

В программе фестиваля – фристайл на мотоциклах, квадроциклах и снегоходах, соревнования по дрифту, выступления каскадеров, силовой экстрим и множество других дисциплин. В мероприятии примут участие мировые звезды экстремальных видов спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

