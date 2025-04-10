Министр спорта исключил признание хоббихорсинга видом спорта в РФ

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Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что хоббихорсинг не станет официальным видом спорта в стране.

"Видов спорта очень много. У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 – это олимпийские виды. И постоянно появляются новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость", – сказал Дегтярев, слова которого передает РИА Новости .

При этом он не исключил рассмотрения других новых направлений, таких как воздушная гимнастика, на экспертном уровне.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет продолжает консультации с федерациями зимних видов спорта относительно участия атлетов из России и Белоруссии в Играх 2026 года в Италии.

На текущий момент достигнуто соглашение о допуске спортсменов в ски-альпинизме. Также рассматривается возможность их возвращения в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие олимпийские дисциплины.