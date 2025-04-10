Лыжник Устюгов допустил участие в тренировках со сборной Италии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион, лыжник Сергей Устюгов допустил участие в тренировках со сборной Италии с тренером Маркусом Крамером, передает портал "ВсеПроСпорт".

"Крамер работает сейчас с итальянской командой. Это будет для меня приоритетом, чтобы я смог тренироваться с ним", – уточнил спортсмен.

При этом Устюгов отметил, что его работа с европейской сборной и этим тренером зависит от его собственных возможностей и желания.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования пока не запланировано.

При этом глава российского Олимпийского комитета, министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что сборная России вряд ли сможет выступить в полном составе с флагом и гимном на Олимпийских играх 2026 года. Он также отметил, что надежды на это есть, однако допуски россиян к отбору для участия в ОИ пока только "приоткрываются".