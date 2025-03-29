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29 марта, 10:00

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Северный и Южный речные вокзалы приглашают на бесплатные тренировки

Северный и Южный речные вокзалы приглашают на бесплатные тренировки

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В Москве 29 марта можно провести время активно и с пользой - к проекту "Спортивные выходные" присоединяются Северный и Южный речные вокзалы. Бесплатные тренировки пройдут в течение всего дня.

На Северном речном вокзале с 11:00 до 12:00 состоится занятие по растяжке, а в 20:30 начнутся танцы. На Южном речном вокзале программа включает йогу с 11:00 до 12:00, затем зумбу-тонинг или фитрок. Вечером гостей также ждут растяжка и танцевальные занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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