Северный и Южный речные вокзалы приглашают на бесплатные тренировки

В Москве 29 марта можно провести время активно и с пользой - к проекту "Спортивные выходные" присоединяются Северный и Южный речные вокзалы. Бесплатные тренировки пройдут в течение всего дня.

На Северном речном вокзале с 11:00 до 12:00 состоится занятие по растяжке, а в 20:30 начнутся танцы. На Южном речном вокзале программа включает йогу с 11:00 до 12:00, затем зумбу-тонинг или фитрок. Вечером гостей также ждут растяжка и танцевальные занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.