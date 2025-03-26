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26 марта, 12:45

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В Москве приводят в порядок фонтаны на Манежной площади

В Москве приводят в порядок фонтаны на Манежной площади

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В Москве после зимнего сезона приводят в порядок фонтаны на Манежной площади. Каждую часть водного комплекса тщательно промывают. Особое внимание уделяют скульптурам коней фонтанов "Гейзер" и "Часы мира".

Специалисты вручную, с помощью мягких кистей очищают декоративные детали комплекса. Они обрабатывают моющим средством гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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