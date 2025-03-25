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25 марта, 16:15

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Мэр Москвы наградил выдающихся деятелей культуры

Мэр Москвы наградил выдающихся деятелей культуры

Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

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В Москве отметили День работника культуры 25 марта. В честь профессионального праздника Сергей Собянин вручил награды лучшим представителям столичной культурной сферы, включая сотрудников театров, музеев, культурных центров, музыкальных школ и других учреждений. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичного правительства.

По словам мэра, в 2024 году культурные учреждения Москвы посетили около 250 миллионов человек, что стало рекордным показателем. Собянин подчеркнул, что Москва остается культурной столицей России, несмотря на различные мнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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