Собянин: для школьников откроются курсы по математике, науке и технологиям

С нового учебного года в московских школах появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям. О целях их создания по итогам заседания президиума правительства Москвы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ученики 1–6-х классов будут решать творческие задачи, развивая логику, пространственное и аналитическое мышление. Появятся новые городские олимпиады, в том числе экспериментальные. Они помогут выявить таланты детей и впоследствии организовать для них индивидуальное сопровождение.

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