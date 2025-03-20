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Новости

20 марта, 14:30

Новости

Собянин: для школьников откроются курсы по математике, науке и технологиям

Собянин: для школьников откроются курсы по математике, науке и технологиям

Сергей Собянин: платформа МЭШ станет еще более технологичной и полезной

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С нового учебного года в московских школах появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям. О целях их создания по итогам заседания президиума правительства Москвы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ученики 1–6-х классов будут решать творческие задачи, развивая логику, пространственное и аналитическое мышление. Появятся новые городские олимпиады, в том числе экспериментальные. Они помогут выявить таланты детей и впоследствии организовать для них индивидуальное сопровождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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