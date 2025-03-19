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19 марта, 14:30

Культура

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, как училась у педагога Людмилы Зыкиной

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, как училась у педагога Людмилы Зыкиной

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Народная артистка России Надежда Бабкина празднует свой 75-летний юбилей. Когда-то она на спор уехала из Астраханской области покорять Москву с мечтой петь как Людмила Зыкина. Но вскоре сменила ее на еще более амбициозную.

По словам Бабкиной, на вступительных испытаниях в музыкальное училище ее встретил педагог, который занимался с самой Зыкиной. Он спросил ее, не хочет ли она стать Бабкиной, ведь Зыкина уже есть. Этот момент, по признанию артистки, стал для нее определяющим.

Большое интервью с Надеждой Бабкиной выйдет в среду, 19 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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