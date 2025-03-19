Народная артистка Надежда Бабкина рассказала о начале своей карьеры

19 марта свой юбилей отмечает народная артистка России Надежда Бабкина. Она поделилась воспоминаниями о первых шагах в профессии и о том, как удалось покорить столицу.

По словам артистки, решающую роль в ее судьбе сыграл случайный спор с подругой. Она поставила перед собой цель поехать в Москву, несмотря на препятствия. Бабкина также рассказала, как на государственных экзаменах ей не хотели давать направление в вуз, но в итоге один из руководителей управления культуры помог ей уехать в столицу.

Большое интервью с Надеждой Бабкиной выйдет в среду, 19 марта, в эфире телеканала Москва 24.