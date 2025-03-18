Дизайнер Юлия Далакян рассказала о важности участия в неделе моды

В выставочном зале "Манеж" завершается Московская неделя моды. Дизайнер Юлия Далакян отметила, что участие в таком мероприятии – дисциплинирует, задает ритм и помогает двигаться вперед.

Одной из главных задач для нее стало создание законченного образа – total look, который включает в себя все: от одежды и обуви до аксессуаров. Далакян подчеркнула, что показ на подиуме позволяет оценить свои работы в движении и увидеть, как модели взаимодействуют с одеждой.

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