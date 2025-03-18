Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 17:45

Культура

Дизайнер Юлия Далакян рассказала о важности участия в неделе моды

Дизайнер Юлия Далакян рассказала о важности участия в неделе моды

Ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров

Айсель Трудел назвала Московскую неделю моды главным событием индустрии в России

"Сити": топ-3 пейзажа ранней весны в Третьяковке

Дизайнер Анна Паначева представила свою коллекцию на Московской неделе моды

"Сити": подборка весенних пейзажей в Третьяковской галерее

Эксперт объяснила востребованность турецкого кино

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

Московская неделя моды завершается 18 марта

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

В выставочном зале "Манеж" завершается Московская неделя моды. Дизайнер Юлия Далакян отметила, что участие в таком мероприятии – дисциплинирует, задает ритм и помогает двигаться вперед.

Одной из главных задач для нее стало создание законченного образа – total look, который включает в себя все: от одежды и обуви до аксессуаров. Далакян подчеркнула, что показ на подиуме позволяет оценить свои работы в движении и увидеть, как модели взаимодействуют с одеждой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваФёдор Баландин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика