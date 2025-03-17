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17 марта, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в музее архитектуры показали, как жила Екатерина II в Москве

"Культура за 100 секунд": в музее архитектуры показали, как жила Екатерина II в Москве

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В Музее архитектуры представили выставку, посвященную нескольким месяцам, которые Екатерина II провела в Москве в 1775 году. Экспозиция рассказывает о встрече императрицы с турецким посольством, поездках по загородным резиденциям и придворных обедах.

В концертном зале "Зарядье" 17 марта прозвучит цикл "Времена года" Антонио Вивальди в исполнении венгерского скрипача и барочного оркестра. Музыканты использовали старинные инструменты, благодаря чему произведение звучало так же, как 300 лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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