Сергей Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 1,5 миллиона детей занимаются в различных кружках и секциях Москвы. В их группу входят 89% горожан в возрасте от 5 до 18 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Во всех школах столицы работают спортивные клубы. Также действуют сотни школьных театров и театральных объединений", – подчеркнул мэр.

Собянин объяснил, что гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти стали неотъемлемой частью образовательного процесса.



По словам мэра, в столичных школах организовано свыше 1,1 тысячи музейных комплексов и музеев. Кроме того, под контролем образовательных организаций Москвы находится более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн. Также около 25 тысяч детей проходят обучение в кадетских классах, добавил он.

Вместе с тем Собянин рассказывал, что сервис "Цифровой учитель" по математике запустили на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ). Он помогает учащимся 5–9-х классов устранить пробелы в знаниях. На данный момент им пользуются более 470 тысяч школьников.

Кроме того, с нового учебного года в столице появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям для учеников 1–6-х классов. Школьники будут выполнять творческие задания, которые помогут им развить логику, пространственное и аналитическое мышление.

