Более 600 кружков китайского языка открыты для школьников Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Около восьми тысяч московских школьников учат китайский язык в рамках основных образовательных программ более чем в 70 школах города. В столице работают свыше 600 кружков по китайскому, в них обучаются более шести тысяч детей, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди иностранных языков китайский занимает второе место по популярности, уступая только английскому. Вместе с тем московские школьники могут посещать кружки более чем по 20 иностранным языкам. В рамках обучения дети готовятся к международным экзаменам и участвуют в межкультурных проектах. На этом фоне продолжают регулярно открываться новые и расширяться уже существующие языковые программы, обратили внимание представители департамента образования и науки города.

В рамках кружков и секций китайского языка ученики осваивают письменность, грамматику и лексику, а также учатся применять эти знания на практике. Особое внимание в образовательных программах уделяется культуре и традициям Китая. Это помогает учащимся чувствовать себя более уверенно при контактах с носителями языка.

Вместе с тем обучение китайскому языку активно развивается и в рамках школьных кружков. В школе № 548 "Царицыно" этот язык изучают свыше 550 детей. Они также занимаются кунг-фу и лингвострановедением.

Дети становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Выпускница 2024 года София Дон сумела занять первое место трижды. Лучшей она становилась в 2022, 2023 и 2024 годах. При этом в 2023-м девушка также победила на всемирном конкурсе "Китайский язык – это мост", который был организован в Пекине.

Кроме того, в школе № 1517 действует проект "Класс МГУ", участники которого занимаются китайским языком, осваивая также историю государства, под руководством опытных востоковедов. На базе образовательного учреждения отмечаются китайские праздники. Педагоги также организуют для детей торжественные тематические мероприятия.

Вместе с тем изучать китайский язык москвичи могут и в библиотеке "Московской электронной школы". В сервисе представлены свыше 300 сценариев уроков, а также более 360 приложений, 200 интерактивных тестов и видеоуроки.

В этом учебном году в школах, колледжах и организациях дополнительного образования Москвы начали работать новые кружки и секции. На данный момент действуют 130 тысяч кружков и секций, заниматься в которые ходят около 1,4 миллиона детей. Новые направления и дисциплины для них раскрывают педагоги дополнительного образования.

