Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 22:41

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Павлов назвал повышение штрафов за навязывание допуслуг позитивной новостью

Эксперт оценил повышение штрафов за навязывание допуслуг

Фото: depositphotos/pressmaster

Закон о повышении штрафа за навязывание дополнительных услуг является позитивной новостью в контексте защиты прав потребителей, поскольку во многих сферах люди сталкиваются с недобросовестными практиками. Об этом в эфире радио КП заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Механизм их защиты был уже проработан, но не было весомой санкции за нарушение. Теперь мы действительно полностью защищены от того, что встречалось в абсолютно разных сферах потребительского рынка", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, с принятием закона упростится порядок доказывания. В частности, теперь не потребитель должен будет доказать навязывание допуслуг, а продавец или исполнитель должен будет заверить, что не делал этого, пояснил собеседник радио.

По словам Павлова, для жалоб сохранились два основных способа. Потребитель может рассказать о проблеме Роспотребнадзору, который рассматривает подобные дела. Кроме того, права защищает суд.

"У нас нужно обязательно идентифицировать себя как потребителя, при этом на самом деле, с точки зрения установленного порядка, желательно еще и продавцу перед этим претензию написать самому, вдруг он одумается и добровольно ваши требования выполнит", – добавил эксперт.

Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг на пленарном заседании 24 декабря. Согласно нововведениям, суммы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Запрет на навязывание допуслуг начнет действовать в России с 1 сентября

Читайте также


общество

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика