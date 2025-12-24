Эксперт Павлов назвал повышение штрафов за навязывание допуслуг позитивной новостью

Фото: depositphotos/pressmaster

Закон о повышении штрафа за навязывание дополнительных услуг является позитивной новостью в контексте защиты прав потребителей, поскольку во многих сферах люди сталкиваются с недобросовестными практиками. Об этом в эфире радио КП заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Механизм их защиты был уже проработан, но не было весомой санкции за нарушение. Теперь мы действительно полностью защищены от того, что встречалось в абсолютно разных сферах потребительского рынка", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, с принятием закона упростится порядок доказывания. В частности, теперь не потребитель должен будет доказать навязывание допуслуг, а продавец или исполнитель должен будет заверить, что не делал этого, пояснил собеседник радио.

По словам Павлова, для жалоб сохранились два основных способа. Потребитель может рассказать о проблеме Роспотребнадзору, который рассматривает подобные дела. Кроме того, права защищает суд.

"У нас нужно обязательно идентифицировать себя как потребителя, при этом на самом деле, с точки зрения установленного порядка, желательно еще и продавцу перед этим претензию написать самому, вдруг он одумается и добровольно ваши требования выполнит", – добавил эксперт.

Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг на пленарном заседании 24 декабря. Согласно нововведениям, суммы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч.

