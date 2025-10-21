Эксперт Шапкин: при навязывании услуг в клиниках следует обращаться в Росздравнадзор

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Пациентам нужно обращаться в Минздрав или Росздравнадзор при навязывании услуг в платных клиниках. Об этом Москве 24 рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, именно эти ведомства должны осуществлять надзор за клиниками.



"К письму нужно приложить все чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. В любом случае при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и посоветоваться с другим врачом", – пояснил Шапкин.

Как отметил эксперт, коммерческие клиники получают прибыль за счет пациентов. Человека, обеспокоенного собственным здоровьем, могут начать накручивать еще больше. Заниматься этим может в том числе менеджмент.

В свою очередь, врач может потребовать назначить сдачу анализов, дополнительные обследования или порекомендовать посетить других специалистов.

"Когда причина очевидна, дополнительные действия явно могут назначать с целью увеличения прибыли. Здесь нужно найти некий баланс между здравым смыслом, правами потребителя и прибылью организаций", – заключил Шапкин.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от навязывания товаров и услуг за отдельную плату. Уточнялось, что такое возможно только с согласия потребителя. Кроме того, запрещается навязывание дополнительных опций до заключения договора о покупке основных товаров и услуг.