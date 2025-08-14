Юрист Юсуфов рассказал о рисках компенсации платных медицинских услуг

В России предложили компенсировать средства, потраченные гражданами на платные медицинские услуги. По задумке авторов инициативы, опция будет работать в ситуациях, когда необходимые бесплатные процедуры по разным причинам недоступны. Как будет работать механизм и к каким последствиям он приведет – в материале Москвы 24.

Государство возместит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные были недоступны в рамках ОМС, предложили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Соответствующее обращение они направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщило РИА Новости.

Лантратова пояснила, что возмещать траты предлагается за те процедуры, проведение которых на платной основе было вынужденной мерой, а не выбором пациента. В такую ситуацию, к примеру, могут попасть онкобольные, которым срочно требуется МРТ. При этом провести его быстро в бесплатной поликлинике порой проблематично из-за отсутствия мест, оборудования или врачей, указала парламентарий.

"Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно – из-за очередей, нехватки кадров или техники, – человек должен иметь право на возврат потраченных средств", – рассказала депутат.





Яна Лантратова депутат Госдумы Необходимо дать людям уверенность в том, что, если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит. Надеемся, что Минздрав поддержит нашу инициативу.

Согласно предложению, возмещать потраченные деньги нужно в пределах лимитов стоимости конкретных медицинских услуг в каждом регионе. За компенсацией можно будет обратиться в течение года с момента оплаты услуг. При этом условия и порядок подтверждения проблем с получением бесплатной помощи, перечень нужных документов, сроки рассмотрения заявок и порядок перечисления средств парламентарии оставили на усмотрение правительства.

При этом в настоящее время компенсировать стоимость платных услуг можно с помощью получения налогового вычета. В 2025 году его максимальный размер составляет 19 500 рублей, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он напомнил, что вычет касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС.

Будут злоупотреблять?

Подобные компенсации особенно актуальны для небольших мест проживания россиян, где нет возможности предоставить все необходимые медицинские услуги. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

"К примеру, есть ряд анализов крови, которые делают не во всех районных больницах и поликлиниках. Нововведение могло бы коснуться в целом дорогостоящих и нерядовых процедур и видов лечения, которые не делают повсеместно", – указала депутат.

При этом компенсацию можно расширить не только на случаи, когда услуги приходится ждать слишком долго, но и на ситуации, когда ради бесплатного исследования приходится ехать в другой населенный пункт, добавила Соломатина.





Татьяна Соломатина депутат Госдумы Чаще всего такое бывает с МРТ – если оно не работает в одном районе, то пациенту дают направление в другой. И тогда человек вынужден ехать в какой-то другой район или делать исследование в своем, но платно.

Кроме того, Соломатина предложила добавить в инициативу и пункт, касающийся компенсации стоимости жизненно необходимых лекарств, если пациент по тем же причинам вынужден приобретать их самостоятельно.

В то же время юрист и председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов указал на потенциально негативные стороны данной меры. Прежде всего, он выделил возможные случаи злоупотребления компенсацией со стороны пациентов.

"Часть россиян может умышленно идти за платными услугами, потому что в частной клинике сделать процедуру и комфортнее, и быстрее. При этом доказать необходимость срочности будет проще, чем ее опровергнуть", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.





Асад Юсуфов юрист Кроме того, процедура подтверждения недоступности конкретной медицинской услуги – это дополнительная административная нагрузка на персонал бесплатных больниц и поликлиник, который местами и так в дефиците.

Юрист также предположил, что введение данной меры увеличит нагрузку на частные медицинские центры. Со временем те могут перестать повсеместно принимать пациентов, которые придут за услугами по ОМС-направлениям.

"Для платных клиник не всегда работает принцип "чем больше клиентов, тем лучше". Для них увеличение числа пациентов – это также дополнительные траты на оборудование, персонал, лекарства и материалы, которые могут не перекрыть выплаты новых клиентов", – пояснил Юсуфов.

В то же время в долгоиграющей перспективе разделение пациентов между платными и бесплатными клиниками может нивелировать проблему дефицита кадров в первых, а также снять с них нагрузку в сезонные периоды высокой заболеваемости, заключил юрист.

