Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 17:52

Транспорт
Главная / Истории /

Эксперт Ломанов объяснил, как водителей с нарушением цветового зрения будут лишать прав

Пора остановиться: какие заболевания помешают сесть за руль с 1 сентября 2025 года

Обновленный перечень заболеваний, которые не позволят управлять машиной, вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года. Какие изменения ждут автолюбителей, разбиралась Москва 24.

Дальше не едем

Фото: 123RF/brillianata

Обновленный перечень медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортом вступит в силу в России 1 сентября 2025 года, напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. К примеру, ахроматопсию, при которой человек видит мир в серых цветах, заменили в списке аномалией цветового зрения, поскольку разновидностей этого заболевания может быть много.

Также он добавил, что в список включили аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, которые относятся к общим расстройствам психологического развития.

Это связано с тем, что вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать свою тревогу и сенсорную чувствительность.
Александр Умнов
преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Эксперт отметил, что в такой ситуации права могут аннулировать, если их выдали раньше, чем появилась патология. При этом не будет иметь значения обстоятельство, что медкомиссию в РФ необходимо проходить каждые 10 лет.

"Помимо болезней, есть лекарственные препараты, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности, сопряженных с точностью, сосредоточенностью и координацией", – предупредил специалист.

Он добавил, что к запрещенным медикаментам также отнесли снотворные, транквилизаторы, нейролептики и некоторые виды антидепрессантов. При этом с осторожностью стоит принимать и ноотропные препараты.

Всего же перечень противопоказаний включает в себя 11 пунктов. К ним также относятся органические и симптоматические психические расстройства; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения (аффективные расстройства); невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; умственная отсталость; общие расстройства психологического развития, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; слепота бинокулярная.

Ничего не поменялось?

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в обновленном перечне противопоказаний никаких значительных изменений не произошло.

"Появились более расширенные понятия, например, вместо дальтонизма – нарушение цветового восприятия. По сути, это ничего не меняет", – высказался эксперт.

Однако лишить водительских прав, если удостоверение было выдано ранее, не так просто. Чтобы подтвердить заболевание, должна быть созвана комиссия врачей, которая подтвердит его.
Андрей Ломанов
автоэксперт

К примеру, для выявления нарушения цветового восприятия зрения необходимо серьезное обследование, подчеркнул Ломанов.

"Дело в том, что светофоры у нас работают по единому принципу: красный либо слева, либо сверху. По большому счету, ты можешь не различать цвета, но видеть загоревшийся сигнал", – отметил специалист.

В связи с этим водители с нарушением цветового восприятия хорошо ориентируются и их сложно определить, заключил Ломанов.

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 согласился, что будущие нововведения – это уточнение специфики заболеваний, которые ранее были внесены в перечень. Также он напомнил, что кроме решения комиссии, для аннулирования прав необходимо решение суда.

После того, как оно вступает в силу, водитель больше не имеет права управлять транспортным средством. Если же он продолжает это делать, его штрафуют на 5–15 тысяч рублей. Помимо этого, автомобиль помещают на специализированную стоянку.
Лев Воропаев
автоюрист, правозащитник

В случае появления патологии юрист рекомендовал обратиться в медицинское учреждение, где комиссия даст специальное заключение о том, что заболевание препятствует вождению. При этом в целом чаще всего водители проходят медосмотр раз в 10 лет при замене прав, а автолюбители старше 60 делают это 1 раз в 2 года, напомнил Воропаев.

Также он отметил, что на сегодняшний день ограничений по возрасту, после которого запрещается водить транспортное средство, не предусмотрено. Этот фактор влияет лишь на периодичность оценки состояния здоровья и получения медицинской справки для управления автомобилем, заключил специалист.

Читайте также


Старкина Маргарита

транспортавтоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика