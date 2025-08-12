Эксперт Ломанов объяснил, как водителей с нарушением цветового зрения будут лишать прав

Обновленный перечень заболеваний, которые не позволят управлять машиной, вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года. Какие изменения ждут автолюбителей, разбиралась Москва 24.

Дальше не едем

Обновленный перечень медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортом вступит в силу в России 1 сентября 2025 года, напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. К примеру, ахроматопсию, при которой человек видит мир в серых цветах, заменили в списке аномалией цветового зрения, поскольку разновидностей этого заболевания может быть много.

Также он добавил, что в список включили аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, которые относятся к общим расстройствам психологического развития.





Александр Умнов преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Это связано с тем, что вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать свою тревогу и сенсорную чувствительность.

Эксперт отметил, что в такой ситуации права могут аннулировать, если их выдали раньше, чем появилась патология. При этом не будет иметь значения обстоятельство, что медкомиссию в РФ необходимо проходить каждые 10 лет.

"Помимо болезней, есть лекарственные препараты, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности, сопряженных с точностью, сосредоточенностью и координацией", – предупредил специалист.

Он добавил, что к запрещенным медикаментам также отнесли снотворные, транквилизаторы, нейролептики и некоторые виды антидепрессантов. При этом с осторожностью стоит принимать и ноотропные препараты.

Всего же перечень противопоказаний включает в себя 11 пунктов. К ним также относятся органические и симптоматические психические расстройства; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения (аффективные расстройства); невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; умственная отсталость; общие расстройства психологического развития, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; слепота бинокулярная.

Ничего не поменялось?

Автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в обновленном перечне противопоказаний никаких значительных изменений не произошло.

"Появились более расширенные понятия, например, вместо дальтонизма – нарушение цветового восприятия. По сути, это ничего не меняет", – высказался эксперт.





Андрей Ломанов автоэксперт Однако лишить водительских прав, если удостоверение было выдано ранее, не так просто. Чтобы подтвердить заболевание, должна быть созвана комиссия врачей, которая подтвердит его.

К примеру, для выявления нарушения цветового восприятия зрения необходимо серьезное обследование, подчеркнул Ломанов.

"Дело в том, что светофоры у нас работают по единому принципу: красный либо слева, либо сверху. По большому счету, ты можешь не различать цвета, но видеть загоревшийся сигнал", – отметил специалист.

В связи с этим водители с нарушением цветового восприятия хорошо ориентируются и их сложно определить, заключил Ломанов.

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 согласился, что будущие нововведения – это уточнение специфики заболеваний, которые ранее были внесены в перечень. Также он напомнил, что кроме решения комиссии, для аннулирования прав необходимо решение суда.





Лев Воропаев автоюрист, правозащитник После того, как оно вступает в силу, водитель больше не имеет права управлять транспортным средством. Если же он продолжает это делать, его штрафуют на 5–15 тысяч рублей. Помимо этого, автомобиль помещают на специализированную стоянку.

В случае появления патологии юрист рекомендовал обратиться в медицинское учреждение, где комиссия даст специальное заключение о том, что заболевание препятствует вождению. При этом в целом чаще всего водители проходят медосмотр раз в 10 лет при замене прав, а автолюбители старше 60 делают это 1 раз в 2 года, напомнил Воропаев.

Также он отметил, что на сегодняшний день ограничений по возрасту, после которого запрещается водить транспортное средство, не предусмотрено. Этот фактор влияет лишь на периодичность оценки состояния здоровья и получения медицинской справки для управления автомобилем, заключил специалист.

