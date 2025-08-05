Эксперт Шапарин: цены на автомобили в 2025 году вырастут из-за утильсбора

В России резко увеличились продажи машин, выяснили аналитики. Насколько выгодно совершать покупку сейчас и что при этом нужно учитывать, расскажет Москва 24.

Отложенный спрос

Количество реализованных автомобилей достигло 120,65 тысячи в июле 2025 года. Показатель оказался на 33,9% выше, чем в прошлом месяце, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "Автостат".



Чаще всего россияне отдавали предпочтение отечественной LADA: всего в середине лета приобрели 28 240 новых экземпляров. Следующей по популярности маркой оказалась Chery, продавшая 13 502 единицы, а затем Haval – 13 117. Также в пятерку лидеров попали Geely и Changan с тиражом в 8 330 и 7 860 соответственно.

Причиной формирования положительной тенденции стал отложенный спрос, заявил в беседе с изданием исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Он уточнил, что выгодные скидки, которые предоставляли дилеры и дистрибуторы ранее, начали "приносить свои плоды" только сейчас.

Влияние оказало и снижение ключевой ставки. В результате меньше стал и процент по депозитам, и граждане перестали копить средства, уточнил "Коммерсанту" заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.





Ренат Тюктеев заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Людям уже не так выгодно хранить деньги в банках, поэтому они стараются найти, на что их потратить.

А гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич предположил в разговоре с изданием, что многие могли принять решение о покупке на фоне последних новостей. Якобы потребители осознали, что покинувшие российский рынок бренды не собираются возвращаться, а потому вкладываться стоит в доступные варианты.

"Минимальный набор опций"

Автоэксперт Андрей Ломанов сказал Москве 24, что, хотя продаж машин в июле 2025 года действительно могло стать больше, речь идет не о "феноменальных показателях". Не произошло также кардинальных изменений в ценообразовании: на рынке не появилось более дешевых вариантов, однако дилеры начали предоставлять скидки.



"Сейчас идет затоваривание, и компании стараются делать всевозможные выгодные предложения. Потому что автомобили стоят заоблачных денег, система кредитования не очень активно работает, и люди покупают их меньше. Соответственно, бизнесу приходится идти на уступки, чтобы поддерживать оборот. И эта тенденция может сохраниться до конца года", – пояснил эксперт.

По словам Ломанова, ориентироваться при покупке следует на всех крупных производителей. В частности, привлекательные в плане затрат модели есть у LADA, Chery, Haval и Geely. Эксперт отметил, что на сегодняшний день средний ценник на нормальный автомобиль невысокой комфортности и базовым набором функций начинается от 2 миллионов рублей.

"У китайских марок, например, будет все самое необходимое, потому что на электронике они не сильно экономят и переводят свою продукцию в формат гаджетов", – добавил он.



Андрей Ломанов автоэксперт Если говорить о машинах, у которых больше ресурс и функционал, то заплатить уже придется от 4 миллионов.

С мнением о том, что совершить выгодную покупку в нынешних реалиях действительно возможно, согласился и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Чаще всего скидки встречаются у китайских брендов. Отечественные же идут на уступки, но незначительные", – пояснил эксперт Москве 24.

Однако, говоря о будущей ситуации на рынке, Шапарин заявил, что машины станут дороже. В качестве причины он назвал увеличение утильсбора, которое теперь будет производиться ежегодно. Из-за высокого платежа, в свою очередь, ослабеет конкуренция, ведь часть производителей предпочтут не ввозить свои бренды в страну, резюмировал вице-президент Национального автомобильного союза.