Эксперт Умнов: гражданам с аномалиями цветового зрения запретят вождение авто с 1 сентября

Гражданам с аномалиями цветового зрения нельзя будет водить автомобиль в России с 1 сентября в соответствии с обновленным списком болезней, имея которые нельзя садиться за руль. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT.

По словам эксперта, аномалия цветового зрения появилась в расширенном перечне вместо ахроматопсии, которая включает в себя восприятие обстановки в оттенках серого. Теперь к вождению не будут допущены водители в том числе с частичной цветовой слепотой, искаженным восприятием красного и зеленого цветов.

Также в перечень добавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Связано это с тем, пояснил Умнов, что при управлении автомобилем задействованы социальные отношения, координация движений, планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, расставлять приоритеты, контролировать тревогу и принимать несколько решений одновременно.

Если заболевание было обнаружено после того, как человеку разрешили управлять транспортным средством, то его водительское удостоверение может быть аннулировано, добавил эксперт. Он пояснил, что такие случаи не зависят от того, что россияне проходят водительскую медицинскую комиссию раз в 10 лет.

"Помимо болезней, есть лекарственные препараты, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности, сопряженных с точностью, сосредоточенностью и координацией", – подчеркнул Умнов.

Он пояснил, что в эту категорию входят транквилизаторы, снотворное, некоторые виды антидепрессантов, а также нейролептики, используемые для лечения психических расстройств. Кроме того, водителям следует быть внимательными при приеме ноотропных препаратов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что будет запрещена покупка, продажа и эксплуатация праворульных машин в рамках "Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Однако МВД опровергло данные слухи, заявив, что основной упор в данной инициативе будет сделан на информировании водителей транспортных средств этой категории, а также на разработку методов, которые позволят авто и дорожной инфраструктуре лучше взаимодействовать с учетом ПДД.

