Госдума приняла закон об увеличении выплат по европротоколу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В настоящий момент максимальный размер размер выплаты по европротоколу составляет 100 тысяч рублей, если у участников аварии есть разногласия. Этой же суммой ограничена выплата, если водители не сделали фотографии ДТП.



Законом предусматривается увеличение размера страхового возмещения до 200 тысяч рублей, причитающегося потерпевшему при оформлении документов об аварии без участия сотрудников полиции.

Ранее нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который предлагает увеличить максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полицейского до 10 тысяч рублей. В данный момент за это предусмотрен штраф 500–800 рублей.

Кроме того, проект предлагает за повторное нарушение лишать водителей прав на срок до полугода.