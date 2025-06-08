ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете на вождение под воздействием лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий водителям садиться за руль под действием лекарств, которые снижают внимание и реакцию. В список могут войти снотворные, седативные, антигистаминные, антидепрессанты.

Законопроект, который сейчас вынесен на обсуждение будет обсуждаться до июля, он предлагает на законодательном уровне закрепить этот список веществ и возможно он будет связан с системой маркировки, с системой честного знака и тогда на кассе можно будет определить, что этот препарат не рекомендован водителям.



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