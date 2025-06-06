Российские десантники с помощью дронов-камикадзе уничтожили технику и позиции ВСУ в Сумской области. Они разбомбили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет армии противника.

Тем временем группировка "Восток" продвинулась вперед, атаковав механизированные и аэромобильные бригады, а также морскую пехоту в районе нескольких населенных пунктов в ДНР.

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