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06 июня, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили формирования ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили формирования ВСУ в Сумской области

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Российские десантники с помощью дронов-камикадзе уничтожили технику и позиции ВСУ в Сумской области. Они разбомбили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет армии противника.

Тем временем группировка "Восток" продвинулась вперед, атаковав механизированные и аэромобильные бригады, а также морскую пехоту в районе нескольких населенных пунктов в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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