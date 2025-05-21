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21 мая, 06:45

Транспорт

Новости мира: водители такси в Индонезии вышли на общенациональную забастовку

Новости мира: водители такси в Индонезии вышли на общенациональную забастовку

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Крупные города Индонезии оказались парализованы из-за общенациональной забастовки водителей такси. В массовой акции протеста участвуют сотни тысяч человек. Водители требуют от агрегаторов повышения зарплаты, более справедливых условий труда и качественной юридической защиты.

Тем временем в столице Чили эвакуировали президентский дворец. Причиной стал сильный запах газа, который почувствовали работники резиденции. Он ощущался и в других районах центра Сантьяго. Аварийно-спасательным службам пока не удалось установить источник газового облака, его поиски продолжаются. Власти рекомендовали горожанам не посещать центр столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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