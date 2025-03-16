Сергей Собянин рассказал о планах по развитию электробусов

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился новыми данными о развитии электробусного транспорта в Москве. С момента запуска первых электробусов в 2018 году столица значительно сократила вредные выбросы в атмосферу. По словам генерального директора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула, один электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. С 2018 года общее снижение выбросов составило 190 тысяч тонн.

На сегодняшний день в Москве работает более 2 300 электробусов, которые обслуживают свыше 180 маршрутов. В городе уже функционируют 12 электробусных площадок и 360 зарядных станций. К 2030 году планируется увеличить парк электробусов до 5 300 машин, а к 2035 году почти весь парк Мосгортранса переведут на электрическую тягу.

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