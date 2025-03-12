Число компаний в индустрии дизайна в Москве достигло почти 6 тыс в прошлом году

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Число столичных компаний в индустрии дизайна выросло более чем на 16% и достигло почти шести тысяч в прошлом году. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Москва активно поддерживает начинающих и опытных специалистов креативного сектора. Для них проводят конкурсы, акселераторы и обучающие курсы. Только в прошлом году городские проекты объединили 2,7 тысячи представителей отрасли со всех уголков страны", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Столичные компании могут принять участие в программах, среди которых "Фабрика дизайна". В трех ее потоках за 2024 год свои силы попробовали участники из 62 регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Крыма, Тульской, Омской и Челябинской областей. Специалисты подготовили около 300 решений для 83 промышленных предприятий. В результате было подписано более 70 соглашений.

Кроме того, в городе проводятся профильные конкурсы, в числе которых "Дизайн-цех". В рамках мероприятия участники индустрии создают сувенирную продукцию для российских организаций. В прошлом году свои концепции заказчикам представили 360 специалистов.

В 2023 году для помощи предпринимателям была создана онлайн-платформа "Центр материалов", на которой можно приобрести ткани и фурнитуру.

Вместе с тем московских дизайнеров, архитекторов, художников, маркетологов и студентов профильных учебных заведений приглашают на крупные мероприятия.

Ранее на портале mos.ru появился новый спецпроект "Московская торговля". Там пользователи могут узнать о городских фестивалях, ярмарках, гастрономических пространствах и мерах по поддержке бизнеса. Также в онлайн-проекте были отражены темпы развития этого сектора экономики.

