Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый спецпроект "Московская торговля" появился на портале mos.ru, здесь пользователи смогут узнать о городских фестивалях, ярмарках, гастрономических пространствах и мерах по поддержке бизнеса, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Сферу торговли и услуг Москвы представляет порядка 140 тысяч предприятий. Оборот отрасли в розничном сегменте сегодня превышает 7,4 триллиона рублей", – отметила вице-мэр.

По словам Сергуниной, в столицу поступают различные продовольственные товары из более чем 80 регионов РФ. Также в онлайн-проекте были отражены темпы развития этого сектора экономики.

Посетители раздела смогут узнать статистические данные: объемы потребления продовольствия в Москве и даже количество магазинов в городе. Здесь можно прочитать более чем про 35 гастрономических пространств, включая кластеры, кварталы и маркеты.

На странице "Для жителей" размещена информация об одном из крупнейших в Европе фуд-молле "Депо. Москва", где можно найти блюда разных кухонь мира. На этой же странице пользователь может узнать подробнее о двух столичных рынках "Москва – на волне", чей ассортимент состоит из свыше 600 видов продукции из трех океанов и 13 морей.

Другой блок содержит полезные цифровые услуги для представителей отрасли. Москвичи могут в онлайн-режиме подать документы на размещение летней веранды либо получить место на ярмарках выходного дня. В 2024 году на портал поступило свыше 11 тысяч подобных заявок.

Также гости раздела mos.ru смогут узнать о мерах поддержки бизнеса. Предприниматели могут получить гранты на расширение площадей ТЦ для социальных, спортивных и досуговых объектов либо принять участие в конкурсе на украшение фасадов и витрин. Подобные мероприятия проходят с 2022 года, а общий призовой фонд конкурса зимой с 2024 по 2025 год составил 700 миллионов рублей.

Третий блок расскажет об экономических показателях и о том, какую роль разные отрасль играет в жизни Москвы. Доля торговли в валовом региональном продукте (ВРП) столицы за 2024 год достигла почти 18%.

Кроме того, гости портала смогут узнать и о благотворительных мероприятиях, которые проходят на ярмарках, а также о фестивалях для туристов и жителей города.

Столичные власти поддерживают и другие сферы экономики города. В прошлом году в Москве реализовали свыше 120 проектов для представителей креативной индустрии, включая сферу видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений. В этой индустрии столицы заняты почти 1,4 миллиона человек, что составляет 30% от всех трудоустроенных в этом секторе экономики по всей стране.

