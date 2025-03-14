Почти 50 столичных колледжей примут участие в масштабном форуме. В интерактивном формате школьники смогут пройти профессиональное тестирование и узнать о перспективах трудоустройства.

На мастер-классах старшеклассники приготовят блюда азиатской кухни, создадут чат-бота, увидят устройство электромобиля и сгенерируют изображение с помощью нейросети. Всего организаторы приготовили 120 мастер-классов. Форум пройдет в Гостином дворе с 19 по 21 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.