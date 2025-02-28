28 февраля, 16:45Новости
Сергей Собянин: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы
Будущих реставраторов в колледжах Москвы готовят в более чем 10 учебных заведениях. Среди них – колледж "26 КАДР" и образовательный комплекс "Столица". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Ребята изучают рисунок, живопись, проектирование, а еще способы восстановления и сохранения памятников культуры. На практику отводится не менее 70% времени.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.