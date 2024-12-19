Путин заявил, что все защитники РФ должны быть равны в выплатах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин призвал сделать равными условия получения выплат для всех защитников России, в том числе для бывших сотрудников ЧВК "Вагнер".

На встрече с волонтерами и сотрудниками Народного фронта, "За Россию" и ПАО "Ростелеком", которые работали в call-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным", президент заявил, что постоянно говорит об этом с руководством фонда "Защитники Отечества".

"В этом состоит моя позиция – никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Так, единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.

