Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера

На западе Москвы началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что инженерное сооружение соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной и обеспечит стабильное газоснабжение центральной и западной частей города. Основная часть газопровода пройдет под дном реки, на глубине больше 10 метров.

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