28 февраля, 08:45Новости
Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера
На западе Москвы началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что инженерное сооружение соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной и обеспечит стабильное газоснабжение центральной и западной частей города. Основная часть газопровода пройдет под дном реки, на глубине больше 10 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.