Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в Орехове-Борисове

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пункт на Домодедовской улице обеспечивает газоснабжением коммунально-бытовые предприятия и жилой сектор районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.

Вице-мэр подчеркнул, что он начал работать еще в прошлом веке, из-за длительной работы газового оборудования было принято решение о его модернизации.

"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз", – приводятся слова заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Все столичные газорегуляторные пункты оборудуют запорными устройствами, а параметры их работы контролирует центральная диспетчерская.

Между тем на столичных газопроводах за 10 лет установили больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Эти устройства заменили механические крановые узлы на газопроводах высокого и среднего давления. Автоматизированной системой управляет один сотрудник из центральной диспетчерской, а новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты.

