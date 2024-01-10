Свыше 1,3 тыс автоматизированных запорных устройств установили на газопроводах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

За 10 лет на газопроводах столицы установили более 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что такие устройства пришли на замену механическим крановым узлам на газопроводах высокого и среднего давления. Автоматизированной системой управляет один сотрудник из центральной диспетчерской, а новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты, отметили в ведомстве.

Там также объяснили, что раньше для перекрытия газопровода выезжала бригада специалистов. Сначала они прокапывали путь до подземных коммуникаций, затем до двух часов непрерывно поворачивали механизм перекрытия, чтобы закрыть газопровод высокого давления.

В то время как замену автоматизированных запорных устройств проводят без отключения потребителей от газа. С помощью кранов по схеме отключается участок сети, где планируется замена. После этого снижается давление газа, потом вырезаются технологические окна и ведется демонтаж старого запорного устройства.

Затем новый крановый узел устанавливается под контролем специалиста диспетчерской, а мобильная лаборатория проверяет качество стыков и их герметичность. В конце давление в трубе восстанавливают. От начала работ до подключения системы проходит не более 12 часов.

Ранее сообщалось, что работы по строительству газопровода высокого давления в поселении Кленовском Троицкого административного округа завершены на 90%. На данный момент построено более 42 километров сети.

Прокладка газопровода ведется с использованием высококачественных российских полиэтиленовых труб. После завершения строительства на новой газораспределительной сети установят 118 запорных устройств.

Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО