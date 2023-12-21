Газопровод высокого давления в поселении Кленовском построен на 90%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Работы по строительству газопровода высокого давления ведутся в поселении Кленовском Троицкого административного округа с 2021 года. Общая протяженность сети составит более 46 километров. При этом на данный момент построено уже более 42 километров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

Отмечается, что специалисты ведут работы по прокладке газопроводов преимущественно открытым способом. Закрытая прокладка методом горизонтально направленного бурения применяется на участках пересечения с дорогами, лесными массивами с редкими породами деревьев и водными преградами.

Подобная технология позволяет вести работы с наименьшим ущербом для окружающей среды.

Прокладка газопровода ведется с использованием высококачественных российских полиэтиленовых труб. По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств.

Данные работы ведутся в условиях сложного ландшафта, так как в Кленовском находится много участков с большим количеством зеленых насаждений, а также водных преград и автодорог. Тем не менее специалистам удается строить и подключать сети газоснабжения без отключения потребителей.

На новой сети около населенных пунктов предусмотрена установка 13 газораспределительных шкафов производства АО "Мосгаз". На данный момент уже смонтировано шесть таких шкафов, в три из них был подан газ.

Строительство ведется опережающими темпами. Так, за год московские газовики проложили более 23 километров газопровода. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Мосгаз организовал полный цикл производства газораспределительного оборудования, начиная от проектирования и разработки документации, заканчивая 3D-моделированием и выпуском готовой продукции.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию газопроводов общей протяженностью более 3 километров на севере Москвы. Модернизация проходила в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности.

До этого стало известно, что реконструкция газопровода низкого давления, который находится между аллеей Жемчуговой и улицей Вешняковской в Вешняках, подошла к финалу. Она позволит обеспечить бесперебойную подачу газа пользователям и увеличить пропускную способность существующих сетей.

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