Завершен первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители завершили первый этап работ в административно-деловом центре (АДЦ) в поселке Коммунарка ТиНАО Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

"Проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается", – отметил Бочкарев.

Специалисты уже проверили оборудование, поэтому оно готово к подключению к жилой и административно-деловой застройке. Это дает дополнительный стимул для инвесторов осваивать территорию АДЦ с учетом перспективных коммуникаций, подчеркнул Бочкарев.



"В рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и многие другие объекты", – рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Кроме того, новые сети оборудованы новыми приборами учета, контроля и управления, а в некоторых местах специалисты установили автоматизированные системы эксплуатации, уточнил он.

Помимо инженерных сетей, в АДЦ улучшают и сеть дорог, сказал заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов АО "Мосинжпроект" Андрей Антипов. Сейчас здесь уже построено больше 18 километров участков улично-дорожной сети, включая путепроводы до Калужского шоссе, а также мост через реку Сосенку.

До этого Бочкарев указывал, что в этом году в Коммунарке могут начать проектировать более 500 тысяч квадратных метров офисов. Инвесторам предлагается построить офисы на 10 участках АДЦ.

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