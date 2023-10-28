Сергей Собянин рассказал о двухвековой истории столичной системы водоснабжения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый водопровод появился в столице более двух столетий назад. Его открыли 28 октября в 1804 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Длина водопровода составила 23 километра. На сегодняшний день водопроводные сети Москвы являются самыми длинными в стране, их протяженность оценивается в более 13 тысяч километров. Ежегодно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды.



"За века изменилось многое: производство стало автоматизированным, а при строительстве сетей используются современные технологии. В Москве есть уникальный Музей воды, где собрано около 400 экспонатов. Уже 30 лет он рассказывает о работе столичной системы водоснабжения", – рассказал мэр.

До 2023 года сохранился Ростокинский акведук, ставший сооружением первого централизованного водопровода. В начале XIX века воду в город подавали в оборудованные особым образом водоразборные фонтаны. Об этом можно узнать на Театральной площади, где в 1835 году скульптор Иван Витали оформил водоразборный фонтан.

В 1903 году открылась Рублевская станция, на которой начали подготавливать воду из поверхностных водоисточников.

В прошлом году специалисты реконструировали и восстановили свыше 125 километров сетей водоснабжения. С 2010 года общая протяженность московского водопровода увеличилась на 1,3 тысячи километров.

Специалисты определяют нуждающиеся в обновлении участки водопроводных сетей с помощью теледиагностического оборудования, после чего решают вопрос о ремонте. В 90% случаев они проводят протяжку новых сетей и восстанавливают существующие при помощи бестраншейных технологий и без отключения абонентов.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в районах Красносельском, Раменки и Проспект Вернадского завершили модернизацию двух коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают водоснабжение и энергоснабжение зданий. Работы удалось провести без разрытий и перекрытий дорожного движения.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы