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27 февраля, 18:15

Общество

"Радиационная" оттепель пришла в Москву

"Радиационная" оттепель пришла в Москву

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В столице наступила "радиационная" оттепель. Это явление, при котором днем температура поднимается выше нуля благодаря солнечной радиации, несмотря на ночные заморозки.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дневные температуры останутся в небольшом плюсе, что говорит о приближении не только календарной, но и метеорологической весны.

В пятницу, 28 февраля, ожидается еще один ясный день, а в выходные погода изменится: будет пасмурно, осадки выпадут в виде снега с дождем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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