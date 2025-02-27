27 февраля, 18:30Новости
Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции пропускная способность Культурного центра "Москвич" увеличилась вдвое, сообщил Сергей Собянин.
Число поездок на станции БКЛ "Мневники" выросло в четыре раза после открытия моста через Москву-реку, отметил департамент транспорта.
Синоптики прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в столице в феврале и начале марта.