Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

Новости

27 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"

Сергей Собянин открыл Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира – Сергей Собянин

Новости часа: исторический Культурный центр "Москвич" открылся после реконструкции

Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о более 30 тыс НКО в Москве

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции пропускная способность Культурного центра "Москвич" увеличилась вдвое, сообщил Сергей Собянин.

Число поездок на станции БКЛ "Мневники" выросло в четыре раза после открытия моста через Москву-реку, отметил департамент транспорта.

Синоптики прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в столице в феврале и начале марта.

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