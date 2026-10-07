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07 октября, 11:31

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Адвокат Бирюков: Мониава остается главой "Дома с маяком"

Адвокат заявил, что Мониава остается главой "Дома с маяком"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Основательница детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава продолжает руководить благотворительным фондом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

По словам защитника, Мониава остается главой организации, а сам фонд продолжает работать.

Фигуранткой уголовного дела Мониава стала в начале сентября – тогда ее допрашивали по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Симоновский районный суд Москвы избрал ей меру пресечения до 30 октября – Мониаве запретили покидать дом с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Также сообщалось, что по делу о распространении заведомо ложной информации Мониаве грозит до 10 лет колонии. Сама она вину не признала и заявляла, что не планирует покидать Россию, но уйдет с поста директора хосписа.

В октябре Бирюков сообщил, что дело в отношении Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Постановления адвокат пока не получил, информации об отмене избранной Мониаве меры пресечения на данный момент нет.

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