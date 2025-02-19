Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля

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Социальные пенсии планируется проиндексировать в России на 14,75% с 1 апреля, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей", – передает его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января текущего года по уровню инфляции. Изначально размер выплат увеличился на 5,1%. Однако это оказалось меньше фактической инфляции, поэтому было решено провести индексацию еще на 4,4%.

Размер денежного довольствия, который используется при расчете пенсии, будет равен 93,59%, а не 89,83%, как это предусмотрено ранее.

Пенсии в стране с 2026 года будут назначаться без заявлений. Сенатор Ольга Епифанова уточнила, что Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления необходимого возраста. В этом случае гражданам сразу направят уведомление о состоянии лицевого счета.