Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 28 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день зимы, 28 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 7 градусов, по области – до минус 10 градусов.

Смешанные осадки пройдут в Москве в предстоящие выходные, 1 и 2 марта. В темное время суток в столице выпадет немного снега, а днем пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.

Между тем календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии. Синоптики ожидают, что в выходные значения повысятся до плюс 2 градусов, а в понедельник, 3 марта, минимальная температура составит до плюс 4 градусов.