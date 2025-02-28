Собянин вдвое увеличил выплаты семьям погибших сотрудников МВД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам в два раза с этого года.

"Правительство Москвы приняло решение об увеличении размера ежегодной выплаты сотрудникам министерства внутренних дел Российской Федерации, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, а также семьям погибших", – указывается на портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, с этого года сумма помощи вырастет с 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее Совфед одобрил в рамках пленарного заседания законопроект о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января текущего года. Закон устанавливает денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, в размере 93,59%, а не 89,83%, как было до этого.

Между тем глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единовременные выплаты от 3 до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, в том числе в зоне СВО, в случае причинения вреда их жизни или здоровью. По его словам, необходимо, чтобы журналисты получали выплаты из бюджета, поскольку они также ежедневно рискуют на передовой, чтобы граждане были в курсе новостей с фронта.

